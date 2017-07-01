بوتين وملك البحرين يؤكدان ضرورة الحوار بين الدول التي لها علاقة بالأزمة القطرية

© Sputnik. Alexey Nikolsky بوتين يؤكد لأمير قطر أهمية بذل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة القطرية

وقال الكرملين، في بيان، اليوم السبت 1يوليو/تموز: " الرئيس بوتين وملك البحرين أكدا ضرورة إقامة الحوار المباشر بين جميع الدول التي لها علاقة بالأزمة القطرية"

وأضاف البيان، أن، بوتين، أكدا أيضاً أن للأزمة القطرية تأثيراً على جميع دول الشرق الأوسط.

وكانت السعودية والامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في وقت سابق من الشهر الماضي علاقات دبلوماسية وروابط مع قطر.