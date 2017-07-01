ضباط روس في سوريا يؤكدون عدم استخدام الجيش السوري للسلاح الكيميائي

جنيف — سبوتنيك. وقال المصدر إن "مجموعة من ضباط المركز الروسي للمصالحة في سوريا كانت تعمل مساء 1 تموز/يوليو في حي الكباس المحاذي لقرية عين ترما. ولم يتم تسجيل أي "استخدام للسلاح الكيميائي" من قبل القوات الحكومية بهذه المنطقة أو بأي منطقة مجاورة".

وكان عدد من المواقع الإعلامية التابعة للمعارضة السورية قد ذكر يوم السبت أن 30 مسلحا تسمموا بنتيجة استخدام الكلور في عين ترما. ونفت قيادة الجيش السوري صحة هذه المعلومات، قائلة إنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة.