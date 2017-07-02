زاخاروفا: حملة إعلامية جديدة بدأت ضد سوريا بزعم استخدامها السلاح الكيميائي

وقالت زاخاروفا في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": كما حذرنا قبل أيام فإن الحملة الإعلامية حول مزاعم باستخدام دمشق للسلاح الكيميائي قد بدأت. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وبخصوص شريط الفيديو الهادف لدعم هذه المزاعم رجحت زاخاروفا أن هذا الشريط لن يكون الأخير وأشارت إلى أنه ستكون هناك مثل هذه الأشرطة المتباينة من حيث جودتها منها السيئة كهذا الشريط وأخرى تناسب معايير هوليود.

وأكدت قناعتها بأن "المواد المفبركة من هذه النوع ستكون كثيرة نظراً لأبعاد الحملة الجديدة ضد دمشق".

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أكدت فى بيان لها أمس السبت أن الأنباء التي تتناقلها بعض مواقع الإنترنت التابعة للمجموعات الإرهابية حول استعمال الجيش العربى السوري غاز الكلور ضد إرهابيي "فيلق الرحمن" في عين ترما هي أنباء كاذبة وعارية من الصحة.

وأكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية أول أمس أن "سوريا تكرر أنها قد تخلصت من البرنامج الكيميائي إلى غير رجعة وذلك بشهادة المنظمات الدولية المختصة وأنه لا توجد لديها أي أسلحة كيميائية وأنها تدين استخدام الأسلحة الكيميائية بقوة في أي مكان كان ولأي غرض كان وتحت أي ذريعة كانت.

وبينت الخارجية أنها لم تلجأ إلى استخدام أي مواد كيميائية سامة منذ بداية الأزمة إطلاقا "كما تؤكد سوريا أنها تعاونت مع منظمة الأسلحة الكيميائية بشكل تام خلال الفترة التي تلت انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية."