حاملة طائرات تعطي الأفضلية لروسيا على بريطانيا

© AP Photo/ Li Tang تايوان تدفع بطائرات عسكرية مع مرور حاملة طائرات صينية

وكان فالون قد أشاد في وقت سابق بحاملة الطائرات المسماه "الملكة إليزابيث"، وقلل في الوقت ذاته من شأن حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف معتبرًا إياها مفتقرة إلى أناقة التصميم، وهو ما أثار دهشة كوناشينكوف من اهتمام فالون بالشكل الجمالي فقط للقطع البحرية.

ورد كوناشينكوف على فالون فيما يتعلق بإشادة الأخير بحاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" وقال:

حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" ما هي إلا هدف سهل وضخم الحجم في البحر، بعكس حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف التي تم تسليحها بنظام دفاع جوي، ونظام دفاع مضاد للغواصات، وصواريخ مضادة للسفن.

يشار إلى أن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" يبلغ طولها 280 مترًا، وتزن 65 ألف طنًا، وعرفت بأنها أطول قطعة بحرية في تاريخ الأسطول البريطاني، وتمت تسميتها باسم الملكة إليزابيث الأولى، وتكلف بناؤها 3.8 مليار دولار، واستغرق ثمان سنوات.