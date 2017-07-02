حاملة طائرات تعطي الأفضلية لروسيا على بريطانيا

ورد كوناشينكوف على فالون فيما يتعلق بإشادة الأخير بحاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" وقال:
حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" ما هي إلا هدف سهل وضخم الحجم في البحر، بعكس حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف التي تم تسليحها بنظام دفاع جوي، ونظام دفاع مضاد للغواصات، وصواريخ مضادة للسفن.
يشار إلى أن حاملة الطائرات "الملكة إليزابيث" يبلغ طولها 280 مترًا، وتزن 65 ألف طنًا، وعرفت بأنها أطول قطعة بحرية في تاريخ الأسطول البريطاني، وتمت تسميتها باسم الملكة إليزابيث الأولى، وتكلف بناؤها 3.8 مليار دولار، واستغرق ثمان سنوات.
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