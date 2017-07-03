القوات الجوية الروسية تسجل 15 حالة خرق جوي عند حدودها خلال أسبوع

وأشارت القيادة العسكرية أن كل الخروقات الأجنبية رافقها طلعات جوية للطائرات الروسية التي حاولت قيد الإمكان إبعاد الطائرات الأجنبية عن حدود البلاد، بالإضافة إلى أن الطيران الروسي مارس أقصى حالات ضبط النفس لتفادي إسقاط الطائرات الغريبة عند الحدود الروسية.

وكشفت القيادة العسكرية الروسية هوية الطائرات الغريبة التي خرقت الحدود، وفي التقرير تبين أن 8 طائرات من دون طيار تابعة للسلاح الجوي الأمريكي، 3 طائرات سويدية و2 تابعة لدولة النرويج وأخرى يابانية.