الطائرات الروسية المسيرة تعمي المسلحين في سوريا

© Photo/ Russian Defense Ministry المجمع الصناعي العسكري الروسي يراعي العيوب المكتشفة في معدات القتال في سوريا

وقال روغوزين خلال مقابلته لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، "لقد رأيتم ما تلتقطه طائراتنا الموجهة في سوريا من مقاطع فيديو مهمة في السماء السورية، فهي لقطات واضحة ونقية وتوضح الكثير من الأمور على الأرض".

وأضاف "الإرهابيون والمسلحون في سوريا غير قادرين على استهداف طائراتنا الموجهة، لأنهم عاجزون عن ذلك، وبكلمات أخرى هم لا يرون طائراتنا وهي مموهة بشكل جيد". وخلص روغوزين إلى أن العمليات العسكرية الروسية في سوريا أعطت الجيش الروسي خبرة كبيرة وفرصة لتجربة الأسلحة والتقنيات الجديدة.