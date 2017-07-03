السجن 9 سنوات لداغستاني عضو في "حزب التحرير" الإرهابي

روستوف- سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم المحكمة، ألينا كاتكالو، لوكالة "سبوتنيك": اعتبر محمدوف مذنباً، وتم الحكم عليه لمدة 9 سنوات بالسجن المشدد".

وأضافت كاتكالو أن المتهم أدين بالتورط في أعمال مع منظمة إرهابية، والإعداد للاستيلاء بالقوة على السلطة، وحيازة وحمل أسلحة غير مشروعة.

ورأت المحكمة أن محمدوف، قد انضم عام 2008، إلى "حزب التحرير الإسلامي" — "حزب التحرير"، والغرض منه هو القضاء على الحكومات غير الإسلامية والإنشاء التدريجي للدولة الإسلامية "الخلافة الإسلامية العالمية".

بالإضافة إلى ذلك، شارك المتهم في دراسة فكر "حزب التحرير"، وتوزيع المواد المطبوعة، وشجع أعضاء جدد للانخراط في صفوفها. ويعتقد المحققون أن محمدوف خلق الظروف للاستيلاء على السلطة والتغيير القسري للنظام الدستوري لروسيا الاتحادية.

وتجدر الإشارة إلى أن "حزب التحرير" يعتبر تنظيماً إرهابيا في عدد من البلدان، كما أن نشاطه في روسيا محظور بموجب قرار المحكمة العليا الروسية، منذ عام 2003. ويهدف هذا التنظيم للقضاء على الحكومات غير الإسلامية، وإقامة حكم إسلامي في جميع أنحاء العالم، من خلال إنشاء "الخلافة الإسلامية العالمية".