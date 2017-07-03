الكرملين حول العقوبات الأمريكية: صبر روسيا أوشك على النفاذ

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "فيما يتعلق بالمبدأ، فلقد تحدثنا عن مبدأ التعامل بالمثل. وفيما يتعلق، بلا شك، بصبر الجانب الروسي، تحدثنا عن ذلك أيضا على مختلف المستويات. فيما يتعلق بالتفاصيل، فهذه على الأرجح مسألة وزارة خارجيتنا".

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS البيت الأبيض قلق من العقوبات الجديدة ضد روسيا

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت، نهاية كانون /ديسمبر الماضي، جملة من العقوبات ضد شخصيات و 9 مؤسسات روسية، بذريعة "التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، وأعلن لاحقاً عن ترحيل 35 دبلوماسياً روسياً، من الذين وصفهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بأنهم يعملون "موظفين في الاستخبارات الروسية".

وأغلقت السلطات الأمريكية قنصليتين دبلوماسيتين لروسيا في ولايتي نيويورك وماريلاند، وفق مزاعم استخدامهما لأنشطة استخباراتية، وأعلنت عن إغلاق اثنين من المجمعات السكنية، يعتبران ملكا للدبلوماسية الروسية.

ومع ذللك لم يقدم الجانب الأمريكي أية أدلة مقنعة لإثبات قانونية اتخاذ مثل هذه الإجراءات.