هل يخصص الرئيس بوتين "فسحة" من وقته للقاء ترامب

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS ترامب بعد مكالمته الهاتفية مع ملك السعودية أمس: أمور مثيرة تحصل

موسكو — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "متفق على أن يلتقي الرئيسان في إطار "العشرين"، لكن جدول الأعمال مكتظ جدا. فيما يتعلق برئيسنا فالجدول كثيف بالفعل. ومع ذلك، سنبحث بالتعاون مع شركائنا الأمريكيين عن فترات، فسحة ما في جداول أعمال الرئيسين، لعقد هذا اللقاء الهام جدا".

وأضاف أوشاكوف: "اللقاء هام بالفعل، الجميع بانتظاره. كانت هناك أربع اتصالات هاتفية بين الرئيسين، لكن هذا غير كاف بالطبع، نظرا لأن هذا الحديث هام للعلاقات الثنائية أيضا، العلاقات الثنائية عند (مستوى) الصفر عمليا. ولتوفير الاستقرار والأمن الدولي، لهذا اللقاء أهمية قصوى بالطبع". "أنا واثق أن الرئيسين سيلتقيان في هامبورغ".

وعن المواضيع التي قد يبحثها الرئيسان خلال اللقاء: "سمعت أن الأمريكيين، إذا كان ذلك صحيحا ويطابق الواقع، يريدون طرح موضوع سوريا وأوكرانيا. أرى أن بحث هذين الموضوعين منطقي جدا. لكننا نرى أن موضوع الإرهاب الدولي أيضا يجب أن يبحث بين زعيمي القوى الكبرى بالدرجة الأولى، نظرا لأنه لا يمكن التغلب على هذه المشكلة دون تعاون روسي أمريكي".