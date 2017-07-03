روسيا والصين توقعان على أكثر من 40 اتفاقية اقتصادية

© Sputnik. Aleksey Nikolskiy التعاون الروسي الصيني يعزز محاربة الإرهاب

موسكو— سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، اليوم: "لأن الجانبين حضرا جيدا وطويلا للزيارة، فإن حزمة الوثائق تتضمن 40 وثيقة ثنائية".

وأضاف أوشاكوف، بأن الجانبين سيوقعان على بيان مشترك لتعزيز العلاقات والشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، وبيانا مشتركا يخص الوضع في العالم والقضايا الدولية، كما أنه من المقرر التأكيد على خطة عمل لتنفيذ معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لأعوام 2017-2020.

وأشار أوشاكوف، إلى أن روسيا والصين تنويان توسيع التعاون في مجال الطاقة النووية. وقال أوشاكوف بهذا الشأن: "يشارك الجانب الروسي في بناء الوحدتين الثالثة والرابعة من محطة "تيان وان" للطاقة النووية، ومن المخطط توسيع التعاون في مجال الطاقة النووية".

كما أعلن مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جين بينغ، سيجريان اجتماعا ثنائيا في الفترة 3-5 أيلول/ سبتمبر، في قمة "بريكس"، في الصين.

وقال أوشاكوف: "ليكن معلوماً أنه بالفعل سيكون هناك اتصالات ثنائية على المستوى الرسمي في قمة "بريكس" في 3-5 أيلول/ سبتمبر القادم، في مدينة "شيامن" الواقعة بجنوب الصين".

هذا وتتعاون روسيا والصين بنشاط ولسنوات عديدة في مجال الطاقة النووية السلمية. وتعتبر محطة الطاقة النووية تيان وان — أكبر منشأة للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني.

هذا وصرح رئيس شركة "روس آتوم" الحكومية (المقاول العام لبناء محطة الطاقة النووية "تيان وان") فاليري ليمارينكو، في وقت سابق من شهر حزيران/ يونيو الماضي، وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أنه من المقرر في هذا الصيف تحميل الوقود النووي في مفاعل وحدة الطاقة الثالثة للمحطة [تيان وان]، ومن المقرر إطلاق عمل المفاعل في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.