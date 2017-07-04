بوتين و بينغ يبحثان الوضع بشبه الجزيرة الكورية و سوريا

© REUTERS/ Stringer الصين توجه تحذيرا شديد اللهجة للولايات المتحدة وكان شي جين بينغ، قد وصل يوم الأثنين إلى موسكو، في زيارة رسمية تستغرق يومين.





وأشارت الوكالة إلى أن "الزعيمان تبادلا وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية و سوريا. واتفق الجانبان على أنه يجب على الصين وروسيا الإبقاء على التعاون الاستراتيجي لتعزيز محادثات السلام وحل مشكلة شبه الجزيرة الكورية بشكل صحيح، فضلا عن دفع جميع الأطراف لحل القضية النووية بشبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والمفاوضات ".