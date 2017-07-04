سيارة روسية فارهة للشخصيات المهمة

وقال مانتوروف إن السيارة سوف تكون حاضرة في حفل تنصيب الرئيس الجديد في 2018.

حيث صرح لوسائل الإعلام، أنه لا يوجد أي خطة لتقليص حجم الميزانية الموضوعة لهذا المشروع.

Автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов-2018 https://t.co/p3QeAkdF0m pic.twitter.com/l34O5eLLEW — РИА Новости (@rianru) ٤ يوليو، ٢٠١٧

ومع ذلك أكد مانتوروف أن النموذج الجديد سيتم تسليمه في بداية 2018، كما سيتم إنتاج دفعات أخرى من السيارة في 2019.

أما ما يخص مشروع"الموكب"، فهو مشروع سيارات مخصصة لكبار الشخصيات الروسية، وكان قد تم تخصيص 3.7 مليار روبل لهذا المشروع.