ريابكوف يزور مقر السفير الأمريكي في موسكو لتهنئته

وكانت موسكو قد ألغت مؤخرًا، على خلفية توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لقاء سيرغي ريابكوف، مع النائب الأول لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، توماس شانون.
في سياق آخر، كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في مطلع الشهر الماضي، أن موسكو قد تطالب الولايات المتحدة بتعويضات مادية بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة حجز واشنطن على ممتلكات روسية بشكل غير قانوني.
وقالت زاخاروفا:
إن الخارجية الروسية لا تستثني مطالبة الولايات المتحدة ماديا، بسبب الأضرار من حجز الممتلكات الروسية غير القانوني.
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