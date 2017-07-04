ريابكوف يزور مقر السفير الأمريكي في موسكو لتهنئته

© Sputnik. Valery Melnikov ريابكوف: روسيا وأمريكا تملكان تناقضات بالعديد من القضايا الدولية

موسكو — سبوتنيك. وتبادل ريابكوف كلمات تهنئة وترحيب مع السفير الأمريكي جون تيفت، وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت زيارات لفعاليات في سباسو-هاوس من قبل مسؤولين روس رفيعي المستوى.

وكانت موسكو قد ألغت مؤخرًا، على خلفية توسيع العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لقاء سيرغي ريابكوف، مع النائب الأول لوزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، توماس شانون.

في سياق آخر، كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في مطلع الشهر الماضي، أن موسكو قد تطالب الولايات المتحدة بتعويضات مادية بسبب الأضرار التي لحقت بها نتيجة حجز واشنطن على ممتلكات روسية بشكل غير قانوني.

وقالت زاخاروفا:

إن الخارجية الروسية لا تستثني مطالبة الولايات المتحدة ماديا، بسبب الأضرار من حجز الممتلكات الروسية غير القانوني.