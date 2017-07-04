ريابكوف: بوتين وترامب يبحثان موضوعي سوريا وأوكرانيا

© Sputnik. Valery Melnikov ريابكوف: روسيا وأمريكا تملكان تناقضات بالعديد من القضايا الدولية

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك": أما بالنسبة للمواضيع…طبعا، سوريا وأوكرانيا ستكونان في المركز [المحادثات]. لكن بهذا، البرنامج لا ينتهي. نحن نأمل أنه سيكون لدى القيادة ما يكفي من الوقت لمناقشة قضايا أخرى، بما في ذلك مسائل الاستقرار الاستراتيجي، وعدد من الموضوعات الثنائية، نحن على الأقل ننطلق من حقيقة أن الجانب الأمريكي جاهز لمثل هذا الحوار".

من جهة أخرى، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن قلق موسكو من إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، مؤكدا أن هذه التصرفات تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال ريابكوف ردا على طلب وكالة "سبوتنيك" التعليق على إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، "نحن قلقون، ونشعر بقلق كبير من الوضع في شمال شرق آسيا، نراقب ما يجري، بطبيعة الحال مثل هذه الأعمال تتناقض مع متطلبات قرار مجلس الأمن الدولي".