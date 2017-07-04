بوتين: أولوية السياسة الخارجية الروسية والصينية الآن هي المسألة الكورية

© REUTERS/ KCNA اليابان تؤكد سقوط صاروخ كوريا الشمالية في أراضيها

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي يزور موسكو حاليا: "الحل الشامل لمشاكل شبه الجزيرة الكورية من أجل ضمان السلام والاستقرار الدائمين في شمال شرق آسيا، هو من الأولويات المشتركة في السياسة الخارجية".

من جانبه، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن التعاون بين الصين وروسيا هو "الخيار التاريخي" للبلدين، واصفاً العلاقات الثنائية بانها "تحالف استراتيجي".

وقال إن التعاون "مربح للجانبين"، وأضاف أن "العلاقات الصينية الروسية تشهد أفضل وقت في التاريخ".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صباح اليوم الثلاثاء، سقط بالمناطق الاقتصادية اليابانية في بحر اليابان.

وأعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يمكن أن يسقط بالمنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة لليابان.

وأعلن الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهدي سوجا، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط بالمنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان. وقال، في مؤتمر صحفي: "اليوم في الساعة.39 09 بالتوقيت المحلي [ 03.39 — بتوقيت موسكو ] أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالقرب من شاطئها الغربي".

وأضاف سوجا أن "الصاروخ حلق 40 دقيقة، وسقط في المنطقة الاقتصادية البحرية الخاصة اليابانية"، مشيراً إلى أنه لحين هذه اللحظة لا توجد معلومات عن أضرار لسفن بحرية يابانية.