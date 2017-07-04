روسيا والصين تدعوان إلى التخلي عن الأعمال الاستفزازية

© Sputnik. Michael Klimentyev بوتين: أولوية السياسة الخارجية الروسية والصينية الآن هي المسألة الكورية

موسكو — سبوتنيك. أعلنت وزارتي الخارجية الروسية والصينية في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، رفض البلدين لتواجد قوات غير إقليمية في شمال شرق آسيا بحجة التصدي لصواريخ كوريا الشمالية.

وجاء في البيان: "يؤكد الطرفان اهتمامهما الشديد بدعم التوازن والاستقرار الدولي والإقليمي، ويؤكدان على أن علاقات التحالف بين دول بعينها لا يجب أن تضر بأطراف ثالثة.

ويرفضان التواجد العسكري لقوات غير إقليمية في شمال شرق آسيا وتعزيزها بحجة التصدي لبرنامج كوريا الشمالية الصاروخي النووي".

وأضاف البيان: "يقترح الطرفان على كوريا الشمالية، إعلان وقف تجارب التفجيرات النووية وتجارب إطلاق الصواريخ البالستية، وعلى الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية كذلك، الامتناع عن المناورات المشتركة الضخمة".