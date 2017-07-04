لافرينتييف: سيتم نشر قوات روسية بمناطق عازلة خلال إسبوعين أو ثلاثة

© AP Photo/ Denis Balibouse/Pool دي ميستورا يجتمع مع وفد المعارضة السورية المسلحة في أستانا

وأكد، لافرينتييف، أن روسيا تعول على اعتماد وثيقة حول مركز تنسيق مشترك للحفاظ على الأمن في مناطق تخفيف التصعيد يوم غد عقب مفاوضات أستانا.

وقال للصحفيين اليوم الثلاثاء 4 يوليو/ تموز: "رغبة وسعي كافة الدول الضامنة لإنشاء مركز تنسيق مشترك لضمانا لأمن في مناطق تخفيف التصعيد يعتبر أمرا هاما.. اعتقد أنه سيكون بإمكاننا اعتماد هذه الوثيقة كذلك".

وبالنسية للأزمة القطرية، أكد رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا، أن الأزمة حول قطر لم تؤثر بأي شكل على المفاوضات السورية، لأن الدوحة لا تشارك فيها. وقال لافرينتييف للصحفيين: "لا تؤثر بأي شكل مطلقا، وذلك لأن دول الخليج لا تشارك في استانا أو الساحات الأخرى".