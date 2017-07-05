روسيا ترد على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في الوثيقة المنشورة على موقع الحكومة الروسية: "تم تمديد الحظر على استيراد روسيا لبعض الأنواع من المواد الزراعية والخامات والمواد الغذائية التي تعتبره مصدرها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي وكندا واستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا والجبل الأسود وإيسلندا وإمارة ليختنشتاين، من 1 كانون الثاني/يناير حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018".

والجدير بالذكر، أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر يوم 28 حزيران/يونيو الماضي تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا القائمة نهاية تموز/يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر أخرى.

وفي 30 حزيران/يونيو وقع الرئيس الروسي مرسوما بتمديد سريان القيود الروسية التي تم فرضها ردا على العقوبات الغربية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018.