روسيا جاهزة لصنع صاروخ حربي قادر على الطيران فوق كلا القطبين

وقال دميتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء لشؤون التصنيع العسكري، في رد له على سؤال بشأن إنشاء منظومة "بارغوزين"، وهي منظومة صواريخ محمولة على عربات السكك الحديدية، وصاروخ بالستي جديد يبلغ وزنه 100 طن، وجهته له "سبوتنيك":

© Sputnik. Vladimir Fedorenko صاروخ "سارمات" يصل إلى هدفه من جهة غير متوقعة

الصناعة مستعدة لإنشائهما في حال صدور القرار.

والمقصود بالصاروخ المقرر إنشاؤه هو صاروخ "سارمات" الذي يمكن أن يبلغ أقصى وزن له عند الانطلاق 100 إلى 150 طنا والذي يستطيع الوصول إلى أهدافه عبر كلا القطبين متجاوزا شبكات اصطياد الصواريخ وفقا لتعبير يوري بوريسوف، نائب وزير الدفاع. وستبدأ روسيا تختبر صاروخ "سارمات" قبل نهاية العام الجاري (2017).

أما بالنسبة لمنظومة "بارغوزين" فإن صواريخها ستنطلق من القطار الذي يحمل ستة صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وسيشبه قطار "بارغوزين" قطار البضائع العادي وسيستطيع قطع مسافة ألف كيلومتر خلال الساعات الـ24. ويحتاج "قطار الصواريخ" إلى بضع دقائق للاستعداد لإطلاق صواريخه.