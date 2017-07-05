مزارع إيطالي "يرسم" صورة للرئيس بوتين بجراره الآلي في حقله

وحسب وسائل إعلام روسية، قال المزارع الإيطالي إنه يهدي هذا العمل لمؤتمر الدول العشرين "G 20" الذي سيعقد في هامبورغ في السابع والثامن من شهر يوليو/تموز.

ويتمنى المزارع الإيطالي أن يتم التوافق بين الدول العشرين لحل النزاعات القائمة في أوكرانيا وسوريا، وتقليص الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، واتهامات أمريكا لروسيا بالتدخل بالانتخابات الأمريكية.

ويبلغ قياس صورة بوتين 135 مترا مربعا، يمكن رؤيتها من الأعلى فقط، وعلى يمين الصورة تمت كتابة "G20 2017" وبالأحرف الروسية اسم الرئيس بوتين "Путин"