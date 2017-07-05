موسكو: تقليد شي جين بينغ وساما حصل عليه نابليون

وأعقب جلسة مباحثات رئيسي الدولتين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ حفل تقليد أعلى وسام روسي إلى الرئيس الصيني.

© Sputnik. Vladimir Rodionov بوتين يقدم اقتراحا غير متوقع إلى الناتو

وتقرر منح وسام "أندريه بيرفوزفاني" للرئيس الصيني شي جين بينغ تقديرا لجهوده العظيمة وإسهامه في توطيد الصداقة بين شعبي البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن وسام "أندريه بيرفوزفاني" أنشأه الإمبراطور بطرس الأول. وأشهر مَن حصل على هذا الوسام حتى الآن هو الإمبراطور الفرنسي نابوليون في عام 1807.

وبالنسبة لمَن يحصل على أعلى وسام روسي في المرحلة المعاصرة من تاريخ روسيا، يفترض أن تعرض صورته في متحف التاريخ المعاصر، وتمنحه الدولة الروسية جائزة مالية شهرية تعادل 415 في المائة من المعاش التقاعدي الذي يبلغ في عام 2017، 8774 روبلا.