إعلام أمريكي يعلن عن "بصمات روسية" في معتقل غوانتانامو

© AFP 2017/ JIM WATSON ترامب يهاجم قرار أوباما بإغلاق سجن غوانتانامو

وادعت الصحيفة أنه يسمح للمعتقلين بمشاهدة قناة واحدة فقط وهي "RT"، غير ذلك، كتبت الصحيفة أن أحد المعتقلين رفض مشاهدة التلفاز بشكل قاطع، لأنه قال، حسب الصحيفة، إن هذه القناة لا تبث سوى "الأخبار الفظيعة"، وهي عبارة عن "بروبوغاندا واضحة"، وقالت الصحيفة إن المعتقل الذي يحمل اسم محمد رحيم الأفغاني، قدم هذه الشكوى على شكل كتاب لإدارة السجن عن طريق محامين.

وطلب مراسلو قناة "RT" من إدارة السجن التعليق على الخبر الذي نشر في الصحيفة الأمريكية.

قال مسؤول في السجن يدعى جون روبينسون أن قناة "RT" الناطقة بالإنجليزية تدخل ضمن 200 قناة أخرى يمكن مشاهدتها ضمن المعتقل. وأوضح روبينسون أن لكل معتقل الحرية بمشاهدة القناة التي يريد.

وعلق معتقل يدعى معظم بيك، تم الإفراج عنه مؤخراً، أنه يشكك بهذه المعلومات، لكن ليس بسبب تعقل إدارة السجن.

وقال بيك في حديثه مع الصحفيين "من بين كل وسائل الإعلام، قناة "RT" هي القناة الإخبارية الوحيدة الناطقة باللغة الإنجليزية في هذا المعتقل، وبرغم ذلك، تقوم "RT" بتسليط الضوء على وضع الأسرى في المعتقل"

يشار إلى أن معتقل غوانتانامو السيء الصيت كان قد أنشئ عام 2002 من قبل الإدارة الأمريكية برئاسة جورج بوش الإبن، ويحتجز فيه أشخاص يشتبه في ضلوعهم بأنشطة إرهابية، ووصفه أوباما في مناسبات عدة بـ"وصمة العار في سمعة وروح أمريكا الديمقراطية".