بيسكوف: بوتين وترامب يبحثان آفاق التسوية السورية وعملية أستانا التفاوضية

© AFP 2017/ DON EMMERT Natalia KOLESNIKOVA بوتين يلتقي ترامب يوم 7 يوليو في هامبورغ

وأوضح بيسكوف، اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، أن الكرملين يتعقب زيارة الرئيس الأمريكي إلى بولندا، مشيرا إلى أن آراء الخبراء حول سعيه لكسب النفوذ في أوروبا الشرقية تعتبر تمارين للعلوم السياسية.

وقال "بالطبع، نحن منتبهون إلى الأخبار التي تأتي من أوروبا الشرقية. مع الأخذ بالحسبان أنه من المقرر عقد اجتماع ثنائي في هامبورغ بين الرئيسين الروسي والأمريكي".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين يعتزم خلال لقائه نظيره الأمريكي التأكيد على عدم وجود بديل عن اتفاقيات مينسك للحل في أوكرانيا، وضرورة وقف استفزازات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.

وقال بيسكوف للصحفيين "مع أن الحديث يجري عن جلسة لقاء متكامل الصيغة، لكن نظرا لأنه يجري على هاش قمة، فلن يكون هناك مفر من ضيق الوقت. لذا يصعب أن تكون هناك فرصة لطرح فهم الرئيس بوتين بشكل كامل، والذي أفصح عنه مرارا بالمناسبة – مقدمات وأسباب ذلك الوضع وتلك الحرب الأهلية التي نسبت في أوكرانيا. ومع ذلك ستكون هناك فرصة جيدة لتكرار الموقف الروسي عن عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك وضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك وضرورة اتخاذ تدابير لوقف الاستفزازات الواردة للأسف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".