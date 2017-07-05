استطلاع رأي يكشف نسبة تأييد ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأوضح الاستطلاع أن 66% من الروس يرغبون في أن يصبح الرئيس الحالي فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد بعد عام 2018، في حين يرى 18% ضرورة وجود شخص آخر ، بينما 16% لا يمكنهم الإجابة.

© AFP 2017/ Savo PRELEVIC استطلاع: العالم يعتمد على ترامب أقل من بوتين

ويرى المستطلعون أن الرئيس المقبل مهما كان اسمه يجب أن يتخذ موقفا أكثر تشددا في السياسة الداخلية، ونحو 40% من المستطلعين راضون عن المسار الحالي، ويرى 12% ضرورة السير نحو "الليبرالية".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية يرى نحو 56% من الروس أن الرئيس المقبل يجب أن يتبع نفس المنوال الحالي في التعامل، و19% من المشاركين يرون ضرورة تشديد السياسة مع الغرب، و13% يرون ضرورة الحد من المواجهة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أنه من المبكر الحديث عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.