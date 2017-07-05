لافروف: لابد من حل الأزمة الخليجية على أساس الاحترام المتبادل

وأكد، لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، 5 يوليو/ تموز، موقف بلاده الداعي لضرورة حل الأزمة الدبلوماسية الخليجية عبر الحوار المباشر وعلى أساس الاحترام المتبادل وبما يخدم مصلحة الجميع، معرباً عن أمله بأن تسهم جامعة الدول العربية في تحقيق هذه الأهداف.

وقال لافروف: "تطرقنا للوضع حول قطر وأكدنا موقفنا المشترك حول ضرورة الحل عبر الحوار، نرى من الضروري إزالة القلق بروح الاحترام المتبادل وفي مصلحة التنمية الثابتة لكل دول المنطقة ونعول على أن تساعد مكانة جامعة الدول العربية على ذلك".