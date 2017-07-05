بيسكوف: لم يتم تحديد موعد زيارة الملك السعودي إلى روسيا

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن، في نهاية حزيران/يونيو، أن الملك السعودي استلم دعوة لزيارة روسيا، ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.
يذكر أنه سبق وأجرى الرئيس فلاديمير يوتين، في الكرملين، يوم 30 أيار/مايو الماضي، مباحثات مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي (وقتئذ)، محمد بن سلمان الذي تم تعيينه وليا للعهد والذي قام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناء على توجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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