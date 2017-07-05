بيسكوف: لم يتم تحديد موعد زيارة الملك السعودي إلى روسيا

© AFP 2017/ الملك السعودي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين اليابانيين

موسكو-سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول تحديد موعد زيارة جلالة الملك السعودي إلى روسيا "لا، ليس بعد".

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن، في نهاية حزيران/يونيو، أن الملك السعودي استلم دعوة لزيارة روسيا، ولكن لم يتم تحديد موعد الزيارة بعد.

يذكر أنه سبق وأجرى الرئيس فلاديمير يوتين، في الكرملين، يوم 30 أيار/مايو الماضي، مباحثات مع ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي (وقتئذ)، محمد بن سلمان الذي تم تعيينه وليا للعهد والذي قام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبناء على توجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.