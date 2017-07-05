مقهى وأسماء شوارع وعطور...كيف يبدي العالم حبه للرئيس بوتين

حيث قام مزارع إيطالي يدعى داريو غامبارين، برسم صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حقله، بمساعدة جراره الآلي، وذلك بالقرب من مدينة فيرونا.
Italian "land artist" Dario Gambarin draws #Putin's face on a field to celebrate the incoming #G20 summit. #Russia #Italy #G20Hamburg pic.twitter.com/lLOTGDsYYE— ilcolonnello (@ilcolonnello) July 4, 2017
العطر
كما قام رجل من روسيا البيضاء، بصنع عطر "Leaders Number One" احتفاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تم صنع 1000 قارورة بسعة 100 ملم، بسعر الواحدة 6000 روبل روسي أي ما يعادل 100 دولار أمريكي تقريبا.
Смрад парфюмерии: в РФ начали продавать духи Путин (ВИДЕО) # #новости #новини https://t.co/1gGtMNnWsI pic.twitter.com/pP0SRBgX8x— НІА — новини (@info_nia_ua) January 3, 2016
مقهى في صربيا
وفي عام 2014، في وسط مدينة نوفي-سادا، تم افتتاح مقهى "بوتين". وجرى نشر الإعلان بألوان العلم الروسي. أشار صاحب المقهى راديفوي ميليانيتشلا إلى أن الشعب الصربي يحب الرئيس بوتين كثيرا.
В Сербии открыли кафе в честь президента #РФ Владимира #Путин'а.http://t.co/dwENPSytTw#новости #Сербия pic.twitter.com/aqRPk3PqED— Политика сегодня (@politics_t0day) July 31, 2014
آيفون
في عام 2015، وبمناسبة عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قامت الشركة الإيطالية المشهورة بصناعة المجوهرات "Caviar" بإنتاج مجموعة "رئاسية" من هواتف آيفون الذكية، حيث صنعت 65 نسخة. تم صنع الهاتف من التيتانيوم وجرى طليه بالذهب. ونقشت على الهاتف أيضا كلمات من النشيد الوطني الروسي.
#Caviar представил новые #iPhone6 Supremo #Putin II http://t.co/GwgZvQrxp3 #Путин #золото #Russia #gold #US #EU #ua pic.twitter.com/w3v3iBlyfA— Константин Ямантау (@konstitans) November 11, 2014
شارع في فلسطين
في عام 2012، تم تسمية شارع في فلسطين باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأعلن الرئيس الروسي عن أن هذا الأمر لم يكن متوقعا بالنسبة له.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مركز روسي ثقافي تعليمي في بيت لحم، في الضفة الغربية، وعلى نفس الشارع الذي أطلق عليه اسم بوتين. pic.twitter.com/xuH59AI8P7— Quds TV — قناة القدس (@QdsTvSat) May 12, 2017
قرية صربية
قرر سكان قرية "خادجينتسي" بتغيير اسم قريتهم إلى "بوتينوفو" دلالة على حبهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
Жители сербского села Хаджинце на общем сходе приняли решение переименовать населенный пункт в Путиново — в честь Него! pic.twitter.com/XA0dzfGdk1— Михаил Емельянов (@ScherbDep) November 7, 2016
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