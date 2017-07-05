مقهى وأسماء شوارع وعطور...كيف يبدي العالم حبه للرئيس بوتين

حيث قام مزارع إيطالي يدعى داريو غامبارين، برسم صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حقله، بمساعدة جراره الآلي، وذلك بالقرب من مدينة فيرونا.

العطر

كما قام رجل من روسيا البيضاء، بصنع عطر "Leaders Number One" احتفاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. تم صنع 1000 قارورة بسعة 100 ملم، بسعر الواحدة 6000 روبل روسي أي ما يعادل 100 دولار أمريكي تقريبا.

مقهى في صربيا

وفي عام 2014، في وسط مدينة نوفي-سادا، تم افتتاح مقهى "بوتين". وجرى نشر الإعلان بألوان العلم الروسي. أشار صاحب المقهى راديفوي ميليانيتشلا إلى أن الشعب الصربي يحب الرئيس بوتين كثيرا.

آيفون

في عام 2015، وبمناسبة عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قامت الشركة الإيطالية المشهورة بصناعة المجوهرات "Caviar" بإنتاج مجموعة "رئاسية" من هواتف آيفون الذكية، حيث صنعت 65 نسخة. تم صنع الهاتف من التيتانيوم وجرى طليه بالذهب. ونقشت على الهاتف أيضا كلمات من النشيد الوطني الروسي.

شارع في فلسطين

في عام 2012، تم تسمية شارع في فلسطين باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمر من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وأعلن الرئيس الروسي عن أن هذا الأمر لم يكن متوقعا بالنسبة له.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنشاء مركز روسي ثقافي تعليمي في بيت لحم، في الضفة الغربية، وعلى نفس الشارع الذي أطلق عليه اسم بوتين. pic.twitter.com/xuH59AI8P7 — Quds TV — قناة القدس (@QdsTvSat) May 12, 2017

قرية صربية

قرر سكان قرية "خادجينتسي" بتغيير اسم قريتهم إلى "بوتينوفو" دلالة على حبهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.