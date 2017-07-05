العلماء يحذرون من كويكب ضخم يقترب من الأرض

أطلق العماء على الكويكب اسم "2017 МС4". ويدخل ضمن مجموعة الكويكبات القريبة من كوكب الأرض والتي تسمى "أبولون"، وتمر كويكبات هذه المجموعة من الجهة الخارجية لمجال كوكب الأرض الجوي.

وسيمر الكويكب بمحاذاة كوكب الأرض بسرعة 74700 كم في الساعة على مسافة 2.9 مليون كم. ويصنف هذا الكويكب من الأنواع الخطرة

واستنتج العلماء أن الكويكبات التي يبلغ قطرها أكثر من 140 مترا، تتسبب بموجات تسونامي ضخمة تودي بالحياة على وجه الأرض بشكل نهائي.