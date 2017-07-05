القوات البحرية الروسية تجري مناورات في مياه البحر المتوسط

وقد أعلن عن ذلك لتنبيه السفن التجارية وغيرها المتواجدة بالقرب من الأسطول الروسي في البحر الأبيض المتوسط، جاء في الإعلان "المناورات ستستمر حتى الساعة 18:00 حسب توقيت مدينة موسكو، سيكون ذلك في المياه الدولية في البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ السورية".

وتم، في وقت سابق، في هذه المناطق بالذات إغلاق الممرات المائية، وذلك لتتمكن السفن الروسية من إطلاق الصواريخ المجنحة "كاليبر" باتجاه الإرهابيين في سوريا بشكل آمن.