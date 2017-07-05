رسالة الطيار الروسي لترامب

نشرت صحيفة "إزفستيا" الروسية مقالا جاء فيه أن سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة سلمت رسالة ياروشينكو إلى البيت الأبيض في 4 يوليو/ تيموز. وقال ياروشينكو في رسالته أنه يقضي فترة العقوبة بحكم غير شرعي وغير عادل ولكنه يأمل تفهم الوضع الصعب والإنساني في حالته.

وطالب المواطن الروسي بالعودة إلى الوطن مشيرا إلى أنه يعاني بسبب الفراق عن زوجته وابنته.

وجاء في رسالة ياروشينكو "هذا النداء هو الفرصة الأخيرة بالنسبة لي للعودة إلى روسيا، أعاني مشاكل كبيرة هنا بسبب حاجز اللغة".

وكان المواطن الروسي قنسطنطين ياروشينكو، قد أدين في الولايات المتحدة عام 2011، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية وحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

وكانت ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/ مايو من عام 2010، قد سلمت المواطن الروسي إلى أمريكا، ورفضت محكمة الاستئناف في نيويورك، في نيسان/ أبريل الماضي، طلب ياروشينكو، إعادة النظر في الحكم، كما رفضت المحكمة العليا الطلب أيضاً.