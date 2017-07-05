بوتين: روسيا تقف مع حرية الإنترنت ولكن بضوابط محددة

وأضاف بوتين أن "روسيا تقف مع حرية الإنترنت ولكن بضوابط محددة. وأنه دون ذلك سوف تظهر مجموعات من "الهاكرز". ويجب أن يكون هناك مكافحة دولية لهذا الأمر وإجراءات ضد الظواهر السلبية الموجودة على الإنترنت".

وأكد بوتين في مقال نشر في مجلة "هاندلسبلات" الألمانية "أن حماية وأمن المعلومات قضية جديدة ستطرح خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في هامبورغ".

وأضاف بوتين في مقاله: "فعالية "العشرين" كأداة للإدارة العالمية لا تنخفض حتى في ظل ظروف تزايد المخاطر السياسية وعدم الاستقرار، وهذا يرجع الى حد كبير إلى فضل تلك المسؤولية الاستثنائية التي تقوم بها البلدان الرئيسة لتنفيذ مهمتهم. وأقول هذا استنادا بما في ذلك إلى تجربتنا الخاصة، بما أن روسيا ترأست "مجموعة العشرين" في عام 2013، وتلقت دعما قويا من جميع الشركاء".