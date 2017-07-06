تحديد من يمكنه امتلاك أقوى أسطول دبابات في الشرق الأوسط

وتبين مما أعلنته شركة "أورال فاغون زافود" أنه يمكن أن تصبح الكويت أول دولة أجنبية تحصل على دبابات "تي-90إس إم"، حيث قال صانع الدبابات في بيان حول تصدير منتجاته إنه أكمل العمل تمهيدا لتوقيع صفقة بيع 146 دبابة من طراز "تي-90إس إم"، وهو أحدث طراز من الدبابات، إلى الكويت. وإذا تم توقيع الصفقة فسوف تملك دولة الكويت أقوى أسطول من الدبابات الحديثة في الشرق الأوسط.

وورد ذكر دولتين عربيتين أخريين في ما أعلنه صانع الدبابات الروسية، حيث كشف البيان الذي أصدرته شركة "أورال فاغون زافود" أنه تجري مباحثات إنشاء مصنع لتجميع دبابات "تي-90إس/إس كا" في مصر، وأن الجزائر التي تعد أهم مشتر لدبابات "تي-90إس"، تنوي إنشاء مصنع لتصليح وتحديث دبابات "تي-90إس".

وبصفة الإجمال تسلمت الدول الأجنبية 123 دبابة من طرازي "تي-72" و"تي-90" في العام الماضي. وشهد عام 2016 توقيع 13 عقدا لتوريد الدبابات الروسية للدول الأجنبية.

ويشار إلى أن الاهتمام بالدبابات الروسية ازداد بعدما أظهرت العمليات القتالية ضد قوات تنظيم "داعش" في سوريا والتي تستخدم فيها دبابات "تي-72" و"تي-90إس"، أن دبابات التحالف الغربي لا تتقدم على الدبابات الروسية إلا في الثمن، في حين تتفوق الدبابات الروسية في سهولة الصيانة والإصلاح وبساطة التشغيل والقدرة على تحمل أقسى الظروف الممكن مواجهتها في ساحة المعركة.