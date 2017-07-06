بوتين يحيل لمجلس الدوما بروتوكول اتفاق نشر مجموعات جوية روسية في سوريا

وكان توقيع البروتوكول في 18 كانون الثاني/يناير في العاصمة السورية دمشق.

وكانت أنباء سابقة أفادت أن البروتوكول يتضمن بنودا تحدد مسائل نشر المجموعة الجوية الروسية وممتلكاتها على الأراضي السورية وكذلك مسائل تتعلق بعمل المجموعة.