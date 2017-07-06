بوتين يعين نائب وزير الدفاع متحدثا رسميا في شؤون القوات الجوية الروسية في سوريا

موسكو- سبوتنيك. وينص الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي والذي نشر على البوابة الرئيسية للمعلومات القانونية، اليوم، "تقرر تعيين سكرتير الدولة ونائب وزير الدفاع الروسي بانكوف نيكولاي ألكساندروفيتش، في منصب المتحدث الرسمي للرئيس الروسي خلال مناقشة مسألة التصديق على البروتوكول الخاص بالاتفاقية التي تم عقدها بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، حول تمركز مجموعة القوات الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية".

يذكر أن هذه الاتفاقية تم عقدها بتاريخ 26 آب/أغسطس عام 2015، وجرى توقيعها في دمشق بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير عام 2017.