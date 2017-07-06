بيسكوف: الكرملين لا يوافق رأي ترامب عن دور روسيا في أوروبا الشرقية

© AP Photo/ Saudi Press Agency بيسكوف: لم يتم تحديد موعد زيارة الملك السعودي إلى روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على تصريحات ترامب "نحن لا نوافق هذا النهج".

وأضاف أن الكرملين يعوّل على أن يوضح اللقاء المرتقب للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، بفهم النهج الأساسي لكل منهما للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيليرسون، صرح حول اللقاء المرتقب، بأن أهميته تكمن بفرصة أن يتبادل الرئيسان الآراء حول العلاقات الثنائية، نظرًا لأن واشنطن لا تفهم بعد نوايا الجانب الروسي.

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تصور لدى الكرملين عن كيفية بناء العلاقات مع البيت الأبيض "لا، حتى الآن لا تصور لدى الكرملين أيضا. إنه عدم فهم متبادل يمكن الأسف له في هذه الحالة. لكن، لذلك نحن جميعا بانتظار اللقاء الأول للرئيسين. سيتمكنان شخصيا من تبادل أفكارهما حول القضايا الملحة، والأهم هو فرصة التعارف، وفهم النهج الحقيقي لكل منهما حول العلاقات الثنائية، وليس ذلك النهج الذي يتم نقله عبر وسائل الإعلام".