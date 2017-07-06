أكثر من 81 % من الروس يؤيد عمل بوتين

© Sputnik. Mikhael Klimentiev بوتين يقيل 8 جنرالات من وزارتي الداخلية والطوارئ الروسية

ووفقا للنتائج، ارتفع مؤشر موافقة نشاط الرئيس الروسي، من 12 إلى18 يونيو/حزيران، إلى 84.6% وكان المؤشر نفسه 81.4% في26 يونيو/حزيران و 2 يوليو/تموز.

وكما جاء في بيان المركز، في نهاية الشهر، انخفض تقدير عمل رئيس الحكومة (ووصل إلى نسبة 48.9% من المستجيبين الذين يوافقون على أنشطته)، في حين وصل مؤشر رئيس الحكومة إلى 55.1%.

ووفقا لعلماء الاجتماع، كان التقييم الإيجابي للرئيس الروسي قد وصل إلى 82.1%، في حين وصل تقدير نشاط ميدفيديف في منتصف مايو/أيار إلى 52%.

فاز فلاديمير بوتين في تقييم ثقة السياسيين في يوليو/تموز بفارق كبير عن البقية وبلغ هذا الرقم 49.2% في الأسبوع الماضي.

حصل على المركز الثاني سيرغي شويغو بنسبة 15% وفقا لبيانات 26 يونيو/حزيران — 2 يوليو/تموز، وعلى المركز الثالث دميتري ميدفيديف بنسبة 13.5%.

واحتل المرتبة الأخيرة في التقييم فلاديمير جيرينوفسكي. وتبين أن نحو ربع المستطلعين (أي وفقا للبيانات — 25.7%) لا يثقون به في معالجة القضايا الحكومية المهمة.