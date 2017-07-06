قاذفة استراتيجية روسية تسحق مقر قيادة لـ "داعش" (فيديو)

وقد نفذت الضربة قاذفات استراتيجية روسية من طراز "تو-95 إم إس"، حيث وجهت الضربة بصواريخ مجنحة حديثة.

وجاء في بيان للوزارة "انطلقت القاذفات من مطار إنغلس، وتزودت بوقود إضافي أثناء تحليقها، ووجهت الضربة بصواريخ مجنحة حديثة من طراز "KH-101" على أهداف لإرهابيي تنظيم "داعش" عند الحدود الإدارية بين محافظتي حماة وحمص في سوريا".

يذكر أن صاروخ "KH —101" هو أحدث صاروخ روسي مجنح "كروز" محمول جوا، صنع باستخدام التكنولوجيا الحديثة للحد من كشفه بالرادار، وقادر على تدمير أهداف على مسافات تصل إلى 4500 كيلومتر.