الدفاع الروسية: إنشاء مستودع للوقود لا نظير له في العالم

روستوف — سبوتنيك. وقال بولغاكوف "وعد البناؤون الانتهاء منه، بناء مستودع الوقود بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر. ويجب على مستودع الوقود الميداني توفير المؤونة للتدريب العسكري مع بداية فترة التدريب الشتوي…ولا نظير لهذا المستودع الحديث في العالم. لا عندنا ولا في الخارج".

© Sputnik. Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا متوسط المدى

وأضاف بولغاكوف، إن المستودع ينقسم إلى منطقتين، واحدة منها تم تصميمها لتخزين المواد النفطية "الداكنة — الثقيلة"، والأخرى — لتخزين الوقود الخفيف.

كما أعطى نائب وزير الدفاع التعليمات لإنشاء مرآب لصهاريج تخزين الوقود بالقرب من منطقة مستودع الوقود.

وقد قام بولغاكوف، اليوم، بتفتيش حالة التأمين المادي- التقني لفرقة المشاة الميكانيكية الـ150، في إطار زيارة عمل إلى القوات المرابطة في الدائرة العسكرية الجنوبية.

هذا ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تشكيل فرقة المشاة الميكانيكية الـ150 في منطقة روستوف، بالكامل في عام 2017.