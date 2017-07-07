مقاتلة الجيل الخامس تجتاز امتحانا نهائيا

وقالت الشركة في تقريرها السنوي الجديد إن "مقاتلة الجيل الخامس تجتاز المرحلة النهائية من الاختبارات".

© Photo/ وزارة الدفاع الروسية أفضل الأفاضل: لماذا يسبح خبراء الغرب بحمد مقاتلة الجيل الخامس الروسية

وكان أوليغ بوتشاروف، نائب وزير صناعة روسيا، قد صرح في وقت سابق أن الصناعة متأهبة لبدء إنتاج أعداد كبيرة من طائرات "تي-50".

وتعد طائرة "تي-50" أول طائرة روسية تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة، وهي طائرة على درجة عالية من الذكاء، حيث يضطلع جهاز الحاسب الآلي (الكمبيوتر) بمهمة قيادة الطائرة في جانب كبير منها، تاركا الطيار يركز على المهمة القتالية.

ومن مزايا مقاتلة الجيل الخامس الروسية قدرة التخفي وقدرة فائقة على المناورة والقدرة على اكتساب سرعة تفوق سرعة الصوت دون ضخ أي كمية إضافية من الوقود إلى المحرك، وممر قصير نسبياً للإقلاع والهبوط.

وتعمل النماذج التجريبية من طائرة "تي-50" بـ"محرك المرحلة الأولى"، وهو نوع مطوّر من المحرك الخاص بجيل طائرات "سو-27"، في حين يخضع المحرك الأساسي للاختبارات الأرضية. وقال صانع محرك طائرة "تي-50" إنه "محرك جديد تماما يحتوي على الكثير من المستحدثات التي لا يوجد مثيل لها في العالم".

ومن المقرر أن تقوم طائرة "تي-50" مجهزة بالمحرك الجديد بالطلعة الجوية الأولى في نهاية عام 2017.