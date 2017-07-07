صاروخ حربي يعمل مثل مبضع الجراح

وأثبت الصاروخ المذكور قدراته أثناء العمليات القتالية ضد الإرهابيين في أراضي سوريا.

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واستخدم صاروخ "إكس-101" ضد الإرهابيين للمرة الأولى في عام 2015. وكان هذا الصاروخ محاطا بالسرية حينذاك. والآن أميط اللثام عن معلومات مفادها أن مدى صاروخ "إكس-101" يبلغ 4.5 ألف كيلومتر، وأنه يوجّه نفسه نحو الهدف المطلوب ضربه بنفسه أو يتم توجيهه من نظام "غلوناس" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية.

وينتمي صاروخ "إكس-101" إلى جيل الصواريخ التي تتميز بالقدرة على إصابة الأهداف بدقة متناهية وكأنها مبضع الجراح.

وتُصنع هذه الصواريخ لقاذفات الصواريخ "تو-95إم إس". وتطلق القاذفة صاروخ "إكس-101" من علو 3 كيلومترات كحد أدنى و12 كيلومترا كحد أقصى عندما تحلق بسرعة 900 كيلومتر في الساعة. ويبلغ طول الصاروخ نحو 7.5 متر. ولا يزيد باع جناحه على 5 أمتار.