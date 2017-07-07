تحذير من لعبة إلكترونية قتلت قرابة 130 شخصا في روسيا (فيديو)

وانتشرت اللعبة بين الشباب بشكل كبير، حيث تطلب منهم تنفيذ وظائف وتحديات يومية يمكن أن تسبب لهم الأذى، أما بعد مرور 50 يوميا يكون التحدي هو الانتحار.
وذكرت عدة تقارير روسية عن احتمال وصول عدد الأشخاص المنتحرين بسبب اللعبة إلى 130 شخصا، بينما حذر موقع "إنستغرام" من نشر صور تحت شعار "الحوت الأزرق".
وهذه اللعبة عبارة عن تطبيق يتم تحميله، يقدم لك تحديات يومية على عدة مراحل، وللانتقال إلى المرحلة المقبلة يجب عليك إتمام المرحلة التي تليها، حيث تبدأ التحديات بالاستيقاظ مبكرا ومشاهدة أفلام الرعب، ومن ثم يتطور الأمر إلى وخز الجسم بالإبر، فالانتحار.
وطالب العديد من النشطاء حظر اللعبة لما تحمله من خطورة على الشباب في ظل غياب الرقابة من أولياء الأمور.
وقامت قناة "yuframe" بنشر فيديو لتوعية الشباب من خطر هذه اللعبة، ونتائجها التي يمكن أن تكون مدمرة للعائلة بأكملها.
"Море китов", "Синий кит", "Тихий дом" — группы в социальных сетях, в которых пропагандируется идея суицида, предлагается вступить в игру, финалом которой является совершение самоубийства. При этом модераторы игры владеют информацией об игроке, необходимой для оказания эмоционального влияния на неокрепшую детскую психику. Дорогие подписчики, просим МАКСИМАЛЬНОГО РЕПОСТА🚨 и распространения данной информации. Уважаемые РОДИТЕЛИ, просим вас следить за своими детьми! На что следует обратить внимание: 1. Подросток просыпается ранним утром, приблизительно в 4 утра; 2. Рисует китов, единорогов и бабочек; 3. Состоит в группах "Море китов", "Разбуди меня в 4:20", "Тихий дом", "F57", "F58", "Киты плывут вверх", "Няпока", "50 дней до моего…"; 4. В переписках вашего ребенка есть фразы "Разбуди меня в 4:20", "Я в игре"; 5. Если где-либо появляются цифры начиная от 50 и меньше. Хэштэги, по которым распространяется игра #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть #f53 #f57 #f58 #d28. Скачайте видео и распространяйте его и информацию по всем всевозможным мессенджерам! ________________________________________ Актеры: @dianaholloway, @gulnara.baibossynova, @erken66. Выражаем огромную благодарность за техническую поддержку: "Большая 8осьмерка" production, audio-production.ru.
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