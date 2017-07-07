تحذير من لعبة إلكترونية قتلت قرابة 130 شخصا في روسيا (فيديو)

Синий кит не понимает, почему его обвиняют в "летающих" детях. Он никогда никому зла не желал, и вообще он поздравляет всех ребят, и желает всем поменьше интернета, побольше жизни 😚 #кокошефер #синийкит #деньдетейтюмень #1юиня #деньлета

Публикация от Меня зовут Яна и я творю 😻 (@cocoshefer) Май 31 2017 в 10:44 PDT