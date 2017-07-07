مقتل 3 أشخاص بانفجار في منجم بمنطقة نوريلسك الروسية

© Fotolia/ Tizotov مقتل شخص وإصابة إثنين آخرين في حادثة تسريب غاز في روسيا

وقالت الشركة "وفق المعطيات الأولية حصل انفجار ناتج عن غاز الميثان أثناء أعمال البناء في المنجم. وحسب المعطيات الأولية قتل 3 أشخاص وأصيب عدد آخر".

كما أوضح المكتب الإعلامي للشركة أن انفجاراً وقع في حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، مرجحة أن يكون الحادث ناجما عن انفجار غاز ميثان لدى القيام بأعمال بناء.