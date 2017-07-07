الحكومة الروسية بكاملها تشارك في تطبيق خطة التعاون مع اليابان

وأكد شوفالوف رغبته في مناقشة جدول أعمال القمة الروسية اليابانية مع وزير الاقتصاد الياباني، هيروسيغي سيكو، ووزير الخارجية فوميو كيسيدا، قبل لقاء زعيمي الدولتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر المقبل.
يذكر أن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي يقوم حاليا بزيارة إلى اليابان، سيجري خلالها لقاءات مع وزير الخارجية، فوميو كيسيدا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروسيغي سيكو، لمناقشة المسائل المتعلقة بتحضير لقاء زعيمي الدولتين، المخطط لعقده في أيلول/سبتمبر المقبل، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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