الحكومة الروسية بكاملها تشارك في تطبيق خطة التعاون مع اليابان

طوكيو — سبوتنيك. وقال شوفالوف، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروسيغي سيكو، اليوم، "فيما يتعلق بالخطة التي عرضها رئيس وزراء اليابان شيندزو آبي والتي تضم 8 بنود، فإنها أصبحت بمثابة خريطة طريق تشارك الحكومة الروسية بكامل تشكيلها بتطبيقها".

وأكد شوفالوف رغبته في مناقشة جدول أعمال القمة الروسية اليابانية مع وزير الاقتصاد الياباني، هيروسيغي سيكو، ووزير الخارجية فوميو كيسيدا، قبل لقاء زعيمي الدولتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر المقبل.

يذكر أن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي يقوم حاليا بزيارة إلى اليابان، سيجري خلالها لقاءات مع وزير الخارجية، فوميو كيسيدا ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروسيغي سيكو، لمناقشة المسائل المتعلقة بتحضير لقاء زعيمي الدولتين، المخطط لعقده في أيلول/سبتمبر المقبل، في مدينة فلاديفوستوك الروسية.