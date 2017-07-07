بوتين: روسيا تعتزم دعوة الشركاء في مجموعة "العشرين" للتوحد في مكافحة الإرهاب

© REUTERS/ Jonathan Ernst ترامب يعلن عن انتظاره للقاء زعماء "العشرين" بمن فيهم بوتين

وتبادل الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ولأول مرة، التحية على هامش أعمال قمة "مجموعة العشرين" في هامبورغ، وجلسا حول طاولة واحدة، وذلك وفقا لما ذكره صحفيون صوروا الحدث لوكالة "سبوتنيك".



وقال بوتين خلال لقائه زعماء "بريكس" على هامش قمة "العشرين": خلال مناقشات "العشرين" ينوي الجانب الروسي تركيز الاهتمام على قضايا توفير ديناميكية إيجابية في التجارة العالمية. نحن ضد ازدياد السياسية الحمائية في العالم. والقيود التجارية والمالية غير الشرقية التي لها مغزى سياسي وتهدف لإزاحة التنافس وفقدان الثقة بين المشاركين في التعاون الاقتصادي ممزقة بذلك نسيج الاقتصاد العالمي.