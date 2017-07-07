لافروف يبحث هاتفيا مع شكري قضايا الشرق الأوسط والوضع حول قطر

© Sputnik. Aleksey Nikolskiy قطر توجه رسالة لترامب: هذا ما يحدث إذا لم تنصح حلفاءك في الخليج

وقالت الوزارة في بيان "الوزيران تبادلا الآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على ما يحدث حول قطر. وفي هذا السياق، أبلغ شكري عن نتائج اجتماع وزراء خارجية عدد من الدول العربية الذي عقد 5 يونيو/حزيران في القاهرة، والمكرس للوضع في الخليج".

وأضافت أن الوزيرين "بحثا أيضا الوضع القائم وآفاق العلاقات الروسية – المصرية، واتفقا على المحافظة على الاتصالات الوثيقة حيال القضايا المهمة الثنائية".