اقتراح روسي لتجريم مساعدي الإرهابيين

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين: روسيا تقف مع حرية الإنترنت ولكن بضوابط محددة

مينسك- سبوتنيك. وقال أحد أعضاء الوفد الروسي النائب بمجلس الدوما، نيكولاي كوفالوف، في تصريح بهذا الصدد، اليوم، "إنه من الغريب حقا أن هناك دولا من بين أعضاء المنظمة لم تقر تشريعاتها الوطنية حتى الآن، تجريم أي عمل يرمي إلى مساعدة الإرهابيين. وهذا يخص قبل كل شيء تقديم المساعدات المالية والتزويد بالأسلحة".

وذكر لاحقاً، أن الاقتراح الروسي حصل في نهاية الأمر على 29 صوتا مقابل 20 صوتا ضده. وسيتم ضمه إلى قرار اللجنة الخاص بضرورة تعزيز الثقة المتبادلة والتضامن من أجل السلام والازدهار في المنطقة، التي تشمل الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.