أول مصافحة بين بوتين وترامب في إطار قمة "العشرين" (فيديو+صورة)

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تصافحا في أول لقاء مباشر بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، قائلاً "تصافحا وقالا إنهما سيعقدان اجتماعا منفصلا قريبا".

وعندما سئل إن كان بوتين يتطلع للمحادثات أو إن كانت لديه أسئلة كثيرة لترامب، أجاب بيسكوف بالإيجاب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ردا على سؤال ما إذا كان بوتين وترامب قد التقيا في القمة، اليوم "نعم، إنهما تصافحا، وقال كل منهما للآخر بأنهما سيعقدان اجتماعا منفصلا، وأنهما سيلتقيان قريبا"، وأضاف، أن بوتين أطلع بشكل كامل على وصف ترامب، يوم الخميس، لسلوك موسكو بأنه مزعزع للاستقرار، وأنه سيضع ذلك وتصريحات مسؤولين أمريكيين آخرين في الحسبان.

ومن المقرر، أن يجري بوتين وترامب محادثات تفصيلية على هامش القمة، اليوم الجمعة.

First handshake between Trump and Putin is posted by Angela Merkel on Facebook https://t.co/woi4FuDoHz pic.twitter.com/oS7Pxqm9er — Gizmodo (@Gizmodo) July 7, 2017

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Just in: first images of Trump and Putin meeting, via the official German cabinet Facebook page pic.twitter.com/zTVYfkYZzo — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) July 7, 2017

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Trump, Putin in first handshake at G20 summit: Kremlin — https://t.co/WjJZ33Easp pic.twitter.com/1QIy5VWq0p — Eagle News (@EagleNewsPH) July 7, 2017

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