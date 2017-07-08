تلك الدولة تفتح أيديها للتعاون مع روسيا

طوكيو — سبوتنيك وأشار سيكو في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن بلاده مستعدة لإجراء مفاوضات مع الشركاء الروس، حول تنفيذ ما يسمى بخطة التعاون الاقتصادي الثماني، على هامش معرض التجارة والصناعة الدولي "إنوبروم-2017" المقام في الفترة من 10 إلى 13 يوليو/تموز.

وتغطي خطة التعاون الثماني، التي اقترحها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، خلال زيارته إلى مدينة "سوتشي" الروسية في مايو/أيار 2016، مجالات تطوير البترول والغاز وتحديث الموانئ والمطارات في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف سيكو قائلا "اتجه إلى يكاترينبورغ — المدينة الصناعية الروسية النموذجية — في الفترة من 9 إلى 10 يوليو للمشاركة في إنوبروم-2017".

ومضى بقوله "سيجرى مفاوضات مع المسؤولين الروس وسنتبادل الآراء حول مواصفات الخطة المكونة من ثماني نقاط".

ويعد "إنوبروم"، معرض صناعي دولي، يعقد سنويا في يكاترينبورغ منذ عام 2010، ويعقد المعرض مؤتمرات ومناقشات وعروض لكافة الـ95 دول المشاركة فيه.