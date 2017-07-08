ما تأثير اجتماع "بوتين-ترامب" على سوريا وأوكرانيا

© REUTERS/ WOLFGANG RATTAY ترامب يمتدح نفسه في أول جلسة عمل لقمة "العشرين"

فالنتينا ما تفينينكو رئيس مجلس الاتحاد الروسي أشارت، إلى أنه سيكون هناك تقدم محرز بعد هذا الاجتماع في القضايا المطروحة على الجانبيين.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه جاهز بشكل جدي لمناقشة الكثير من المواضيع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما أكد أليكسي بوشكوف عضو مجلس الدفاع الروسي، أن ترامب قد أكد على ضرورة الحوار مع روسيا، للخروج بحلول للمشكلات العالمية المستعصية.

أما كونستانتين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد، فأكد أن هذا اللقاء سيمنح الفرصة لمناقشة مواضيع تتعلق بسوريا و أوكرانيا، والعمل لإيجاد حلول لها.

من جهتها كتبت صحيفة "فرانكفورتر الألمانية"، أنه قبل انعقاد القمة بوقت قصير، الولايات المتحدة عرضت بالفعل التعاون مع روسيا، بشأن المسألة السورية، من خلال مناقشة مناطق حظر الطيران و المساعدات الإنسانية.