صواريخ "نسيم": إغراق مدمرتين أمريكيتين برشقة واحدة

وأفاد مصدر من مركز "كريلوف" أن كورفيت "بريز" سيحتوي على 24 قاذفا لإطلاق صواريخ موجهة، وسيتسلح أيضا بما يحميه من الهجوم الجوي.

ويرى خبراء عسكريون أن كورفيت "بريز" سيضاهي سفينة حربية كبيرة من فئة الفرقاطة من حيث التسليح، وسيقدر على حسم المعارك البحرية.

ويقول العقيد المتقاعد كونستانتين سيفكوف، وهو خبير عسكري روسي معروف، إن كورفيت "بريز" سيقدر، مثلا، على القضاء على مدمرة أو مدمرتين أمريكيتينبرشقة واحدة من صواريخه.

ويحمل كورفيت "بريز" نفس العدد من قواذف إطلاق الصواريخ الذي تحمله سفينة هجومية صاروخية صغيرة من فئة "بويان" وفرقاطة من فئة 22350 مجتمعتين، بحسب الخبير سيفكوف.

يجدر بالذكر أن الصواريخ تنطلق من كورفيت "بريز" عمودياً.